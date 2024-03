Schaatser De Boo leidt op WK sprint na zege op 500 meter

Schaatser Jenning de Boo gaat bij het WK sprint in Inzell na drie afstanden aan de leiding. De 20-jarige Groninger won de tweede 500 meter in 34,27 en passeerde daarmee klassementsleider Laurent Dubreuil uit Canada en Zhongyan Ning uit China.

De Boo versloeg in een rechtstreeks duel Dubreuil, die derde werd in 34,47. Met zijn tijd was hij 0,20 seconde sneller dan de Canadees en maakte zijn achterstand van 0,17 seconde goed.

Kjeld Nuis verloor zijn rit van de Chinees Zhongyan Ning, die tweede werd in 34,47. Met 34,97 zette Nuis de zeventiende tijd neer en zakte naar de vijfde plek in het klassement.

Joep Wennemars kwam tot 34,80 en werd daarmee twaalfde. De 21-jarige debutant kwam donderdag ten val op de 1000 meter en is kansloos in het klassement.