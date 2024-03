Vingegaard kleineert concurrentie ook in voorlaatste rit Tirreno

Wielrenner Jonas Vingegaard heeft ook de voorlaatste etappe van de Tirreno-Adriatico gewonnen met een overtuigende solo. Net als een dag eerder liet de Deen van Visma – Lease a Bike zijn concurrenten met een versnelling bergop ogenschijnlijk eenvoudig achter zich, nu op 6 kilometer van de streep in Cagli. De tweevoudig Tourwinnaar (27) bouwde zijn voorsprong aan kop van het klassement uit tot zo’n anderhalve minuut, met alleen nog de vlakke slotrit te gaan.

De Spanjaard Juan Ayuso eindigde op een kleine dertig seconden van Vingegaard als tweede, voor de Australiër Jai Hindley. In het klassement is Ayuso ook de nummer 2 voor Hindley.

Vingegaard sprak van een “perfecte week” na zijn tweede ritzege, nota bene in de koninginnenrit. “Ik ging vandaag weer voor de winst omdat ik dat gewoon leuk vind. Deze zege is fijn voor mij en voor het team. We moeten morgen alleen nog zorgen dat we de leiderstrui vasthouden”, zei de renner van de Nederlandse ploeg in een interview direct na afloop.

Vingegaard won vrijdag de vijfde etappe na een solo van 29 kilometer. Het is voor de Deen zijn tweede wedstrijd van het jaar. Vorige maand won hij de vierdaagse Spaanse rittenkoers O Gran Camiño. In de Tirreno lijkt hij zijn oud-ploeggenoot Primoz Roglic op te gaan volgen met de eindzege.