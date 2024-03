Roest halverwege tweede op WK, voorsprong Stolz blijft groot

Patrick Roest staat na de eerste dag van het WK allround in Inzell op de tweede plaats achter Jordan Stolz. De 28-jarige Lekkerkerker werd tweede op de 5000 meter in 6.06,55 en maakte daarmee acht seconden goed op de Amerikaan, die zevende werd in 6.14,76.

Roest werd in zijn rit geklopt door de Italiaan Davide Ghiotto, die won in een baanrecord van 6.06,28. De Nederlandse wereldkampioen op de 5000 meter moest 19,60 seconden goedmaken op Stolz, die eerder zaterdag de 500 meter had gewonnen in een baanrecord van 34,10.

De Amerikaan moest al voor de dweil rijden tegen Jake Weidemann. Hij liet de Canadees al snel achter en reed in zijn eentje met vrijwel allemaal rondjes in de 29 seconden. Met een kleine versnelling in de slotronden kwam hij tot een dik persoonlijk record.

Stolz hoopte niet meer dan 9 à 10 seconden van zijn voorsprong in te leveren en slaagde daar ruimschoots in. Als regerend wereldkampioen op de 1500 meter zou de Amerikaan op de derde afstand zondag juist weer tijd kunnen pakken op Roest.

In het klassement heeft Stolz halverwege het toernooi een voorsprong van 3,42 seconden op Roest voor de 1500 meter. Sverre Lunde Pedersen staat derde. De Noor, die bezig is aan zijn laatste schaatstoernooi, heeft een achterstand van 6,36 seconden op de Stolz.

Chris Huizinga werd met 6.16,34 negende op de 5000 meter. Daarmee klom hij in het klassement naar de dertiende plaats.

Kars Jansman kwam tot een tijd van 6.16,40, goed voor tiende plaats. Hij steeg naar de veertiende plaats in het klassement.