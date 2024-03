Beune kijkt na zege op 3000 meter uit naar tweede dag WK allround

Joy Beune is vol vertrouwen over haar kansen halverwege het WK allround, nu ze weet dat ze een ijzersterke 5000 meter in de benen heeft. De 24-jarige schaatsster uit Borne won de 3000 meter in een baanrecord en persoonlijke toptijd van 3.55,72 en heeft alleen landgenote Marijke Groenewoud voor zich in het klassement. “Ik had niet verwacht dat ik 3.55 zou rijden, maar wist dat ik goed was.”

De schaatsster zag het al positief in na haar 500 meter waarin ze met 39,10 tiende werd. “Dat valt te overbruggen, dacht ik. Maar dan moet je het nog doen. Het was een hele goede 3000 meter, daar ben ik blij mee. Alles viel op zijn plaats.”

Beune wil zich nog niet rijk rekenen na de eerste dag, maar sinds ze bij de WK afstanden in februari de wereldtitel op de 5000 meter veroverde voor topfavoriete Irene Schouten heeft ze wel vertrouwen opgedaan. “Ik ben dichterbij dan ik had gedacht, maar ik sta nog steeds tweede. Ik ben niet de enige die een goede 3000 en 5000 kan rijden. Morgen moet ik nog een keer scherp zijn wil ik überhaupt kunnen winnen. Normaal gesproken zou ik bang zijn voor die 5000 meter, maar nu heb ik er zin in. Laat maar komen.”

Met haar toptijd ging Beune Takagi voorbij in het klassement. De Japanse staat derde, vlak achter Beune en liet weten dat ze moet nadenken of ze op de tweede dag van start gaat. Takagi won het WK sprint vrijdagavond en oogde op de 3000 meter vermoeid. Ze zei dat ze eerst slaap nodig heeft.

Beune en Groenewoud vinden de deelname van de Japanse aan de tweede schaatsvierkamp op rij dapper. “Ik zou het jammer vinden als ze morgen niet meer van start gaat”, zei Beune. “Maar ik kan het ook begrijpen als ze zegt, mijn lichaam doet pijn, ik kap ermee.”