Tennisster Elena Rybakina heeft zich afgemeld voor Indian Wells, het tennistoernooi in de Verenigde Staten dat wordt gezien als ‘het vijfde grandslamtoernooi’. De Kazachse, de nummer 4 van de wereld, is ziek en kampt met een maag-darmontsteking. Ze zou het in de tweede ronde opnemen tegen de Argentijnse Nadia Podoroska.

De 24-jarige Rybakina was vorig jaar in de finale te sterk voor Aryna Sabalenka uit Belarus.

Indian Wells duurt tot en met zondag 17 maart.