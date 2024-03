Bardet heeft hersenschudding en stapt af in Tirreno-Adriatico

De Franse wielrenner Romain Bardet (33) heeft vrijdag een hersenschudding opgelopen bij een val in de vijfde etappe van de Italiaanse rittenkoers Tirreno-Adriatico. Dat heeft zijn team dsm-firmenich PostNL zaterdag bekendgemaakt op X.

Na een eerste check meteen na de val bleek Bardet in staat om verder te rijden. Samen met ploegmaat Chris Hamilton reed de Fransman nog naar de meet, die hij als 94e over kwam. Vrijdagavond begon Bardet echter “milde tekens van een hersenschudding” te vertonen. Als gevolg start hij zaterdag niet in de zesde etappe. “Hij neemt nu rust tot hij volledig hersteld is”, aldus dsm-firmenich PostNL.

De Tirreno eindigt zondag.