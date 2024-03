Alcaraz verliest eerste set en staat in restant nog één game af

Carlos Alcaraz heeft in zijn eerste wedstrijd op het masterstoernooi van Indian Wells na het verlies van de eerste set nog maar één game verloren. De titelhouder uit Spanje sloeg zich in twee uur en een kwartier met 6-7 (5) 6-0 6-1 langs de Italiaan Matteo Arnaldi.

Na het verliezen van de tiebreak van de eerste set won Alcaraz negen games op een rij. Hij gunde de nummer 40 van de wereld nog één game. “Ik heb wat dingen moeten aanpassen. In de eerste set maakte ik wat onnodige fouten en bovendien moest ik wat beter gaan serveren”, zei Alcaraz na afloop op een persconferentie.

De nummer 2 van de wereld liep vorige maand een enkelblessure op in Rio de Janeiro, maar eerder deze maand maakte hij al zijn rentree op een demonstratiewedstrijd in Las Vegas. Daar versloeg hij Rafael Nadal in drie sets.

“Om eerlijk te zijn ben ik een beetje verbaasd. Ik voelde me super en bewoog normaal, zonder erover na te denken. Het was een goede wedstrijd en ik was beter dan ik had verwacht”, aldus de Spanjaard, die vorig jaar in Californië in de finale de Rus Daniil Medvedev versloeg (6-3 6-2).

Alcaraz (20), die het eerste masterstoernooi van het jaar begon met een bye, speelt in de derde ronde tegen de Canadees Félix Auger-Aliassime.