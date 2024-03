Mercedes-baas Wolff ziet Verstappen ‘graag’ naar zijn team komen

Toto Wolff zou maar wat graag Max Verstappen naar het Formule 1-team van Mercedes halen. Dat zei de teambaas tijdens een persconferentie na de door de Nederlander van Red Bull gewonnen GP van Saudi-Arabië. “We zouden hem er graag bij hebben, zoals elk team. Maar eerst moeten we werken aan het verbeteren van onze auto. Dat zijn we verplicht aan onze rijders: George Russell en Lewis Hamilton”, wordt Wolff geciteerd op de officiële website van de Formule 1.

Volgend jaar komt er bij Mercedes door het vertrek van Hamilton naar Ferrari een stoeltje vrij. “We moeten eerst nu aan onze auto werken, voordat we gaan dromen over de toekomst”, zei Wolff, die op het circuit van Djedda genoegen moest nemen met de zesde (Russell) en de negende (Hamilton) plaats.

De opmerking van Wolff volgt op de situatie bij Red Bull, waar sprake zou zijn van onderlinge verdeeldheid. Gespeculeerd wordt op een voortijdig vertrek van Verstappen, de drievoudig wereldkampioen die nog vastligt tot en met 2028.

“Ik denk dat we de tijd nemen”, zei Wolff over de opvolging van Hamilton. “Er zijn een paar interessante opties. Maar we gaan eerst eens kijken hoe de eerste maanden van het seizoen verlopen.” Om nog maar eens een vraag over Verstappen te beantwoorden: “Laten we het zo zeggen: ik denk dat dit een beslissing is die Max moet nemen en er is geen team op de grid dat geen handstand zou doen om hem in de auto te hebben.”