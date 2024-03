Reggeborgh gaat tot 2030 door met schaatsteam van Van Velde

Reggeborgh Foundation blijft tot en met de Olympische Spelen van 2030 hoofdsponsor van het schaatsteam van coach Gerard van Velde. Het contract met de ploeg is met vier jaar verlengd, maakte de sponsor in Inzell bekend.

“Hier zijn wij ontzettend blij mee. Dat biedt veel perspectief voor de toekomst. Wij kunnen nu verder bouwen aan de plannen voor ons team”, zegt hoofdtrainer Van Velde in een verklaring.

Reggeborgh stapte in 2018 in het schaatsen als hoofdsponsor van de sprintploeg van Van Velde. Het langebaanteam is ondertussen uitgegroeid tot een sprint- en allroundteam van zestien schaatsers met onder meer Kjeld Nuis, Femke Kok, Patrick Roest en Jenning de Boo.