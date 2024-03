Tennisster Sabalenka voorkomt vroege uitschakeling in Indian Wells

Australian Open-winnares Aryna Sabalenka heeft met de grootste moeite de derde ronde bereikt op het toernooi van Indian Wells. De Belarussische tennisster moest tegen de Amerikaanse Peyton Stearns liefst vier matchpoints wegwerken en had er zelf ook vier nodig om de partij af te ronden. De setstanden waren 6-7 (2) 6-2 7-6 (6). Sabalenka had een bye in de eerste ronde.

Het was pas haar tweede optreden sinds ze eind januari het grandslamtoernooi van Melbourne had gewonnen. In Dubai vloog Sabalenka er bij haar eerst optreden uit. In Californië leek haar hetzelfde lot te wachten tegen de nummer 64 van de wereld.

Stearns leidde in de derde set op haar eigen service met 5-4 en 40-0, maar Sabalenka trok de stand alsnog gelijk. Na een break slaagde de Amerikaanse er nogmaals niet in de partij uit te serveren waarna de tiebreak de beslissing bracht. De nummer 2 van de wereld schreeuwde het uit nadat ze het beslissende punt had gemaakt. “Dit gaat zeker de boeken in als een van mijn gekste partijen ooit”, zei Sabalenka, geïnterviewd op de baan. Ze had tijdens de partij last gehad van haar enkel. “Ik heb geknokt om elke bal terug te slaan. Het voelt nu oké, maar we zien wel hoe het verder gaat.”

Sabalenka treft in de volgende ronde de Britse Emma Raducanu, winnares van de US Open in 2021.