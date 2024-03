Schaatsster Rijpma-De Jong verruilt Jumbo-Visma voor Reggeborgh

Schaatsster Antoinette Rijpma-de Jong verlaat Jumbo-Visma en schaatst de komende twee seizoenen voor Reggeborgh. Dat meldt de schaatsploeg van Reggeborgh.

“Deze overstap is één van de spannendste beslissingen die ik in mijn carrière heb genomen”, zegt de 28-jarige Friezin. “Iets achter laten wat bekend is en waar je succesvol bent geweest, is niet gemakkelijk. Maar mijn ambitie en honger naar meer hebben ervoor gezorgd dat ik dit besluit heb genomen”, aldus Rijpma, die zondag derde werd op het WK allround.

Rijpma-De Jong wijst in een persbericht op het succes van Reggeborgh. “Ik geloof dan ook dat ik samen met dit team dat laatste stukje uit mijzelf en mijn carrière kan halen met als uiteindelijke doel olympisch kampioen worden. Mijn gevoel bij het team is goed en ik kijk enorm uit naar de komende seizoenen.”

De trainersstaf van Reggeborgh denkt dat Rijpma-De Jong een goede toevoeging is voor het team. “We zijn hartstikke trots dat een groot kampioen als Antoinette voor ons kiest”, licht coach Gerard van Velde toe.