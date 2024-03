Beune ondergaat in één seizoen transformatie naar schaatskampioene

Joy Beune transformeerde in het afgelopen schaatsseizoen van talentvol ‘zorgenkind’ tot schaatskampioene met twee wereldtitels op zak. Ze stond met zelfvertrouwen aan de start bij haar debuut op het WK allround in Inzell en nam de allroundkroon over van de recent gestopte Irene Schouten. “We hebben nu iemand bij de vrouwen die kan domineren”, klinkt het trots bij haar coach Martin ten Hove van Team IKO over de definitieve doorbraak.

Beune sloot het vorige seizoen nog op dramatische wijze af. Bij de WK afstanden in Heerenveen greep ze met een vierde plek op de 3000 meter naast de medailles en werd het team op de ploegachtervolging gediskwalificeerd omdat een stukje van haar enkel niet goed bedekt was. Aan het begin van dit seizoen vertelde de 24-jarige schaatsster nog dat ze nu bekend stond als ‘het meisje van de enkel’.

Beune hoopte dat snel achter zich te laten, maar zag eerst nog een ploegachtervolging mislukken, omdat ze haar transponder voor de tijdmeting was vergeten. “Die transpondersoap heeft ze met die meiden van de Zaanlander wel snel kunnen omzetten”, zegt Ten Hove over de grappige social mediaberichten waarmee Schouten, Groenewoud en Beune reageerden op het voorval.

Met het behalen van de Nederlandse titel op de 1500 meter, haar eerste individuele prijs bij de senioren, zette Beune er definitief een streep onder. “Die is wel heel belangrijk geweest”, zegt de coach. “Ze presteert al twee jaar heel ‘steady’ en wordt elke maand een stukje beter. We zien in de trainingen hoe goed ze is.”

Beune won vervolgens wereldbekerwedstrijden op de 3000 en 1500 meter en kende haar hoogtepunt op de WK afstanden. Daar werd ze nu wel wereldkampioene op de ploegachtervolging en daarna ook nog op de 5000 meter. “Met de techniek en de fitheid die ik heb kan ik dus winnen”, zei Beune zelf in een terugblik. “Dat vertrouwen had ik even nodig.”

Binnen de ploeg is dat vertrouwen wederzijds. “Ik blijf hier en zit goed op mijn plek. Ik heb vertrouwen in mijn coaches en de trainingen die ik doe”, zegt ze. Beune prees eerder al de begeleiding op maat na moeizame jaren bij het grotere Jumbo-Visma. “Ik rijd samen met jongens die ook blij zijn dat ze met mij mogen rijden. Dat geeft een heel goed gevoel.”

Ten Hove ziet ook geen reden om de aanpak te veranderen. “Ze kan heel goed trainen met de mannen. Wij zijn vooral heel trots. We zijn een ploeg in opbouw en met het kleinste budget en hopelijk helpt dit. Voor de ploeg is het heel belangrijk, je hebt een boegbeeld nodig.”