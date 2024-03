‘Sprinter’ Stolz blij met speciale allroundtitel in Inzell

Jordan Stolz voegde bij het WK allround in Inzell een speciale titel toe aan zijn prijzenkast. “Dit is een prestigieuze titel en ik ben blij dat ik hem veroverd, naast de andere Amerikanen”, zei de 19-jarige schaatser die daarmee in voetsporen treedt van landgenoten als Eric Heiden en Shani Davis.

Stolz is de jongste wereldkampioen allround sinds zijn illustere landgenoot Heiden in 1977. En net als de vijfvoudig olympisch kampioen van de Olympische Spelen van 1980 is hij een schaatser die de 500 meter wint en ook allroundkampioen kan worden. “Ik denk dat ik een sprinter ben”, zei hij desgevraagd. “In de zomer hebben we heel veel op uithoudingsvermogen getraind. Mijn sprint komt van nature, daar hoef ik niet zo veel aan te doen.”

De schaatser, die in februari al zijn drie wereldtitels op de 500, 1000 en 1500 meter prolongeerde, leek vanaf zijn zege op de 500 meter de zaken onder controle te hebben in de Max Aicher Arena in Inzell, maar was blij dat hij Patrick Roest kon verslaan. “Patrick is een van de sterkste schaatsers in het allroundschaatsen.”

Ook reed Stolz een wereldrecord punten en daarmee de beste allroundvierkamp ooit. “Ik heb mezelf wel verrast op de 10 kilometer. Ik had gedacht dat ik het zwaar zou gaan krijgen, maar dat gebeurde niet”, zei de Amerikaan die zichzelf met 13.04 sterk verbeterde. “Het was alsof ik een fietstempo had en maar bleef doorgaan.”

Volgens coach Jillert Anema van Team AH Zaanlander, waar Stolz voor rijdt, had de schaatser zondag in Inzell een wereldrecord kunnen rijden op de 1500 meter, maar was hij “als een Sissy” gestart. “Zei hij dat?”, reageerde Stolz verbaasd. “Ik denk niet dat ik een wereldrecord had kunnen rijden. Ik was te vermoeid van de 5000 meter van zaterdag om snel te kunnen openen. Ik had die sprint niet in de benen.”