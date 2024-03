Basketballer Doncic helpt Mavericks met unieke reeks aan zege

Basketballer Luka Doncic heeft met een memorabele ’triple-double’ Dallas Mavericks aan de winst geholpen bij Detroit Pistons. De Sloveen werd de eerste speler in de Amerikaanse competitie NBA die zes keer op rij dubbele cijfers haalde in punten, rebounds en assists, met als extra voorwaarde dat er telkens sprake was van ten minste 30 punten.

Doncic kwam in Detroit tot 39 punten, 10 rebounds en 10 assists, waarmee hij de recordreeks van Russell Westbrook uit het seizoen 2016-2017 verbeterde. Die had voor Oklahoma City Thunder destijds vijf keer op rij 30 punten of meer gemaakt met daarbij ook de rebounds en assists in dubbele cijfers.

“Dit laat gewoon zien op welk niveau hij nu speelt”, zei Mavericks-coach Jason Kidd, die zijn sterspeler vergeleek met Picasso.

Doncic was voor de pauze al goed voor 26 punten, geïnspireerd door vijandige spreekkoren van de Pistons-fans. Het duel eindigde in een duidelijke overwinning voor de Mavericks: 142-124. Bij de Pistons was Cade Cunningham de uitblinker met 33 punten, 10 assists en 9 rebounds.