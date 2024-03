Basketballers Lakers te sterk voor gehavende Timberwolves

Met Anthony Davis als uitblinker heeft Los Angeles Lakers in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA een 120-109-zege geboekt op Minnesota Timberwolves. Davis kwam tot 27 punten en maar liefst 25 rebounds. Met ook 29 punten van LeBron James viel er voor een gehavend Minnesota niets te halen in LA.

Davis haalde de geschiedenisboeken met ook nog 5 assists, 7 steals en 3 blocks. In de statistieken over de vijf bijgehouden onderdelen samen deed geen speler het in de NBA ooit beter.

Naz Reid en Anthony Edwards waren met ieder 25 punten de topschutters bij de Timberwolves, die Karl-Anthony Towns voor het derde duel op rij misten door een knieblessure. Ook Rudy Gobert (hamstring) en Kyle Anderson (schouder) ontbraken.

Eveneens in Los Angeles leden de Clippers een nederlaag tegen Milwaukee Bucks: 117-124. Damian Lillard was goed voor 35 punten voor de bezoekers, Giannis Antetokounmpo voegde er 34 aan toe.