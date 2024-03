Tennisser Tallon Griekspoor is er niet in geslaagd de vierde ronde te bereiken op het toernooi van Indian Wells. De Duitser Alexander Zverev, als zesde geplaatst, was in twee sets te sterk voor Nederlands beste tennisser: 7-6 (7) 6-3.

Griekspoor was de nummer 27 van de plaatsingslijst. Hij had in de eerste rond een bye en schakelde in de tweede ronde de Duitser Yannick Hanfmann uit. Ook vorig jaar strandde hij in de derde ronde, toen tegen de latere winnaar Carlos Alcaraz.