Red Bull zal Verstappen niet dwingen tot 2028 bij team te blijven

Het Formule 1-team van Red Bull zal Max Verstappen niet dwingen zijn contract tot en met 2028 uit te zitten. “Het is zoals alles in het leven, je kunt iemand niet dwingen ergens te zijn alleen maar omdat er een stuk papier is”, werd teambaas Christian Horner geciteerd in vakmagazine Autosport.com.

“Als iemand niet bij dit team wil horen, dan gaan we iemand niet tegen zijn wil dwingen om hier te zijn”, zei Horner. “Maar eerlijk gezegd twijfel ik er niet aan dat Max blijft. Hij toont nog steeds de betrokkenheid en passie. Er is geen spanning, er is geen stress en je kunt zien hoe ontspannen hij met iedereen in het team omgaat.”

De toekomst van Verstappen bij Red Bull is onderwerp van gesprek door de machtsstrijd die volgens media gaande is binnen het Formule 1-team van Red Bull. Een klacht van een vrouwelijke werknemer over grensoverschrijdend gedrag tegen teambaas Horner heeft gezorgd voor de interne strubbelingen.

De Britse teambaas werd vrijgepleit van wangedrag, maar de onrust wakkerde aan nadat expliciete screenshots van WhatsApp-berichten naar sommige media werden gelekt, ook al was onduidelijk of het om berichten tussen Horner en de vrouw ging. Jos Verstappen, de vader van drievoudig wereldkampioen Max, stuurde met uitspraken in een aantal media aan op het vertrek van Horner en rond de afgelopen Grote Prijs van Saudi-Arabië deed het verhaal de ronde dat topadviseur Helmut Marko, vertrouweling van de Verstappens, degene was die de chatberichten had gelekt.

Verstappen liet in Djedda, waar hij zaterdag met overmacht de grand prix won, weten dat zijn loyaliteit bij Marko ligt. De 80-jarige Oostenrijker haalde de drievoudig wereldkampioen op 16-jarige leeftijd al naar de Formule 1. Er zou zelfs een clausule in zijn contract staan die hem in staat stelt Red Bull te verlaten als Marko weg moet. Teambaas Toto Wolff van Mercedes gaf aan dat hij Verstappen graag zou inlijven. Hij heeft een plek vrij in 2025, als Lewis Hamilton is vertrokken naar Ferrari.