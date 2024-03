Alcaraz en Sinner naar vierde ronde tennistoernooi Indian Wells

Carlos Alcaraz en Jannik Sinner hebben overtuigend de vierde ronde bereikt op het tennistoernooi van Indian Wells. De Italiaan Sinner, die eerder dit jaar de Australian Open won, was te sterk voor de Duitser Jan-Lennard Struff: 6-3 6-4. Alcaraz, de regerend Wimbledonkampioen, kende ook weinig problemen met de Canadees Felix Auger-Aliassime: 6-2 6-3.

“Bijna perfect”, omschreef de nummer 2 van de wereld zijn optreden in de Californische woestijn. De Spanjaard is de titelverdediger. “Ik bewoog goed, speelde agressief en maakte weinig fouten.”

Sinner is dit jaar nog ongeslagen met behalve zijn winst op de Australian Open ook zijn toernooizege in Rotterdam. “Ik ben tevreden met hoe het vandaag ging. We waren goed voorbereid”, keek de nummer 3 van de plaatsingslijst terug.