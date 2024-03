Ferrari wacht tot Melbourne met besluit over terugkeer Sainz

Ferrari neemt waarschijnlijk pas vlak voor de Grote Prijs van Melbourne een besluit over de terugkeer van Carlos Sainz in de cockpit. De Spanjaard miste afgelopen weekeinde de Grote Prijs van Saudi-Arabië door een blindedarmontsteking en herstelt momenteel van de operatie. “We zullen denk ik pas in Melbourne een beslissing nemen, maar we weten in ieder geval dat we met Oliver Bearman een goede reserve hebben”, zei teambaas Fred Vasseur op de website van de Formule 1. De race in Melbourne is op 24 maart.

De 18-jarige Bearman hoorde op vrijdag dat hij moest invallen voor Sainz. De Brit eindigde zaterdag bij zijn debuut in een Formule 1-race als zevende en kreeg volop lof over zijn optreden. “Het was fantastisch wat hij heeft laten zien, hij heeft geen fout gemaakt”, zei Vasseur, die niet al te veel wilde zeggen over de kansen van Bearman op een vaste plek in de Formule 1. “Hij moet zich nu gaan concentreren op het kampioenschap in de Formule 2.”

Teambaas Ayao Komatsu van Haas, dat met motoren van Ferrari rijdt en waar Bearman ook testrijder is, was eveneens zwaar onder de indruk van het optreden van Bearman. “Hij staat absoluut op onze radar bij ons. Oliver is het complete plaatje. Ik ben blij dat wij hem dit jaar in zes vrije trainingen in onze auto aan het werk mogen zetten”, aldus de Japanner.

De contracten van Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen bij Haas lopen aan het einde van het seizoen af.