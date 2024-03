Belgische tennisster Mertens opnieuw naar Rosmalen

Tennisster Elise Mertens uit België doet in juni opnieuw mee aan de Libéma Open in Rosmalen. De 28-jarige Vlaamse is in het enkelspel de huidige nummer 28 van de wereld. In het dubbelspel voert Mertens de wereldranglijst aan.

In 2018 won Mertens samen met de Nederlandse Demi Schuurs het dubbelspel in Rosmalen. Momenteel is Su-wei Hsieh uit Taiwan de vaste dubbelpartner van Mertens. In januari won het koppel de dubbelspeltitel op de Australian Open. Hsieh staat nog niet op de deelnemerslijst van de Libéma Open.

Het grastoernooi van Rosmalen duurt van 10 tot en met 16 juni.