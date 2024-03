Tennisser De Jong neemt fysieke trainer van Griekspoor over

Tennisser Jesper de Jong heeft fysieke trainer Bas van Bentum aan zijn team toegevoegd. Van Bentum verliet begin dit jaar het begeleidingsteam van Tallon Griekspoor, de beste speler van Nederland.

Het plotselinge vertrek van Van Bentum, vlak voor de Australian Open, zorgde voor verontwaardiging bij Griekspoor. “Hij vertelde me dat het voor hem te intens was en dat hij het niet meer zag zitten. Hij wilde naar huis. Ik zei hem dat hij dan ook niet meer terug hoefde te komen. Ik vind dat hij niet eerlijk is geweest, er speelde kennelijk al meer. Dan is het voor mij redelijk simpel en hard. Ik heb mensen nodig die voor me door het vuur gaan”, liet Griekspoor in januari optekenen.

Kort na de breuk tussen Griekspoor en Van Bentum ging de 23-jarige De Jong de samenwerking aan met de conditietrainer, kort na het ABN AMRO Open in Rotterdam.

De Jong is de nummer 137 van de wereld. Hij maakte begin dit jaar zijn debuut op een grand slam. Op de Australian Open haalde hij de tweede ronde.