Djokovic ‘in negatieve spiraal’ na nieuwe nederlaag

Novak Djokovic gaf na zijn verrassende nederlaag in de derde ronde van het tennistoernooi van Indian Wells toe dat hij in “een negatieve spiraal” zit. Om daaruit te raken wil de Servische nummer 1 van de wereld nog deze maand meedoen aan het masterstoernooi van Miami. “Ik ben het niet gewend om rond deze tijd van het jaar nog zonder titels te zijn, dus ik kan er zeker nu goed één gebruiken”, zei de 24-voudig grandslamkampioen na zijn uitschakeling door de Italiaan Luca Nardi.

Djokovic verloor in januari in de halve finale van de Australian Open al van een andere Italiaan, de uiteindelijke winnaar Jannik Sinner. Daarmee kwam een einde aan een reeks van 33 zeges op rij van de 36-jarige Serviër in Melbourne. Vlak daarvoor verloor hij al op de United Cup, en eind vorig jaar op de Davis Cup. “De laatste drie, vier toernooien ben ik ver verwijderd van mijn topniveau”, wist ook Djokovic na zijn nieuwe nederlaag.

De recordkampioen was verrast door zijn “hele, hele lage” niveau tegen de 20-jarige Nardi, de nummer 123 van de wereld. “Ik maakte een paar verschrikkelijke onnodige fouten. En hij had niks te verliezen en speelde geweldig. Die twee dingen komen dan samen en dan wint hij verdiend”, zei Djokovic.