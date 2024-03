Ex-wielrenner Dennis zwijgt voor rechter in zaak dood echtgenote

De Australische ex-wielrenner Rohan Dennis heeft zich woensdag voor het eerst moeten melden bij de rechter nadat hij was aangeklaagd voor de dood van zijn vrouw, oud-baanwielrenster Melissa Hoskins. Ze overleed in december nadat Dennis (33) haar had aangereden. De verdachte beriep zich woensdag in Adelaide op zijn zwijgrecht, bleek uit de rechtbankstukken. De zaak wordt aangehouden tot augustus.

De 32-jarige Hoskins, tweemaal deelneemster aan de Olympische Spelen, overleed eind december in een ziekenhuis in Adelaide aan ernstige verwondingen. Australische media meldden destijds dat Dennis zijn vrouw zou hebben aangereden met een pick-uptruck. Hij werd in een politierapport beschuldigd van “dood door gevaarlijk rijgedrag en het in gevaar brengen van een mensenleven”. De eind vorig jaar gestopte renner, die de laatste twee jaar voor Jumbo-Visma reed, werd op borgtocht vrijgelaten.

De rechter verdaagde de zaak tot 6 augustus om de aanklager de gelegenheid te geven zijn notitie voor te bereiden en te bepalen welke aanklachten hij wil indienen, aldus de rechtbankdocumenten. Het OM had tijd gevraagd om een reconstructie van de gebeurtenis te voltooien, aldus Australische media.

Dennis is tweevoudig wereldkampioen tijdrijden en won ritten in de Ronde van Spanje en de Tour de France. Hoskins werd met de Australische achtervolgingsploeg eenmaal wereldkampioen op de baan. Samen hadden ze twee kinderen.