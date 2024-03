Koolhof klaart met winst in Indian Wells ‘onafgemaakte klus’

Tennisser Wesley Koolhof beleeft een droomstart dit jaar. De Nederlander won samen met zijn Kroatische partner Nikola Mektic het dubbelspel in Indian Wells en dat was al hun derde toernooizege van 2024. Het duo klopte in de finale van het toonaangevende Amerikaanse toernooi, dat wel de vijfde grand slam wordt genoemd, het Spaans/Argentijnse koppel Marcel Granollers en Horacio Zeballos: 7-6 (2) 7-6 (4).

De 34-jarige Koolhof haalde vorig jaar ook de eindstrijd van het toernooi in Californië, samen met de Brit Neal Skupski. Rohan Bopanna en Matthew Ebden waren toen in de finale net te sterk. “Vorig jaar verloor ik de finale in een tiebreak, dus ik had hier voor mijn gevoel nog een klus af te maken”, zei Koolhof op de website van de ATP Tour. “Dit betekent veel voor me, want het is een van de sterkst bezette masterstoernooien.”

Koolhof, voormalige nummer 1 van de wereld in het dubbelspel, is bezig aan zijn laatste seizoen als professional. Hij besloot eind vorig jaar dat 2024 zijn laatste jaar zou worden op de tour, omdat hij zijn grootste doel heeft bereikt: het winnen van een grandslamtoernooi. Vorig jaar was hij de beste op Wimbledon. Dit jaar won hij met Mektic ook al de toernooien van Auckland en Rotterdam. “Nu dus een zege in een masters erbij. Wellicht wordt de volgende een grand slam. Het is tot nog toe een ongelooflijk seizoen. We hebben zes toernooien gespeeld en drie keer gewonnen. Ik zou heel blij zijn als we dat winstpercentage op 50 kunnen houden”, aldus Koolhof.