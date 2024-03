Sakkari verslaat Gauff en treft Swiatek in finale Indian Wells

De Griekse tennisster Maria Sakkari heeft voor de tweede keer in haar carrière de finale bereikt van het toonaangevende toernooi in Indian Wells. De nummer 9 van de wereld rekende in de halve finales in drie sets af met de Amerikaanse publiekslieveling Coco Gauff: 6-4 6-7 (5) 6-2.

Sakkari staat in de finale evenals in 2022 tegenover Iga Swiatek. De Poolse nummer 1 van de wereld was in de halve finales veel te sterk voor de Oekraïense Marta Kostjoek: 6-2 6-1.

De partij tussen Sakkari en Gauff werd twee keer onderbroken door een regenbui. De Griekse won de eerste set, maar zag Gauff in het tweede bedrijf sterk terugkomen. Sakkari had de wedstrijd al in twee sets kunnen beslissen, maar ze verkwanselde drie wedstrijdpunten en gaf de set alsnog weg aan de Amerikaanse nummer 3 van de wereld. Sakkari won vervolgens wel weer overtuigend de derde set.

Swiatek won in de 2022 de finale van Sakkari in twee sets (6-4 6-1).