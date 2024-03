Denver Nuggets na zege op Spurs weer koploper in NBA-divisie

De basketballers van Denver Nuggets hebben de koppositie in de Western Conference van de NBA weer ingenomen na een zege op San Antonio Spurs: 117-106. Nikola Jokic nam de winnende ploeg bij de hand met 31 punten. De ploeg uit Denver staat nu op 47 zeges tegenover 20 nederlagen.

Voor de Spurs was het al de 53e nederlaag van dit seizoen. De ploeg van het Franse supertalent Victor Wembanyama bungelt onderaan in de stand van de Western Conference. Wembanyama maakte in de wedstrijd tegen de Nuggets 17 punten.