Van der Poel opent seizoen in Milaan-Sanremo

Met de 115e editie van Milaan-Sanremo staat de eerste voorjaarsklassieker op het programma. Het is de eerste wegwedstrijd van dit jaar waarin Mathieu van der Poel aan de start staat. De Nederlander van Alpecin-Deceuninck won de koers die ‘Primavera’ als bijnaam heeft vorig jaar. Dit jaar behoort de wereldkampioen normaal gesproken opnieuw tot de favorieten.

De start van de koers is om 10.00 uur, niet in Milaan maar in het iets zuidelijker gelegen Pavia. Van daaruit moeten 288 kilometer worden afgelegd voordat rond 17.00 uur de finish wordt bereikt in badplaats Sanremo. In de finale liggen bekende hellingen als de Capo Berta, Cipressa en Poggio. Vanaf die laatste klim is het nog een paar kilometer dalen naar de streep op de Via Roma.

Van der Poel bereikte vorig jaar na een solo de finish. Op korte afstand eindigde de Italiaan Filippo Ganna als tweede net voor Wout van Aert, de Belg die nu een hoogtestage heeft verkozen boven deelname.