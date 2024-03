Van de Wouw mist brons op baansprint in Nations Cup Hongkong

Baanwielrenster Hetty van de Wouw heeft bij de Nations Cup in Hongkong ook naast een medaille gegrepen in de individuele sprint. De renster uit Kaatsheuvel verloor de strijd om het brons van Lea Sophie Friedrich. De Duitse was in twee heats sneller.

Van de Wouw eindigde vrijdag ook al als vierde op de teamsprint. Ze liet zich met Kyra Lamberink en Steffie van der Peet in de strijd om het brons aftroeven door China.

Marit Raaijmakers en Lisa van Belle wonnen wel een bronzen medaille. Het Nederlandse duo eindigde als derde in de koppelkoers. De Japanse rensters Maho Kakita en Tsuyaka Uchino wonnen het goud, het zilver was voor de Nieuw-Zeelandse rensters Bryony Botha en Emily Shearman.

Harrie Lavreysen startte niet op het sprintonderdeel keirin. De tweevoudig olympisch kampioen voelde zich nog te ziek door een voedselvergiftiging. Jeffrey Hoogland deed wel mee, maar hij wist zich niet voor de A-finale te plaatsen.