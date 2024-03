Titelverdedigster Schulting loopt na val finale op 1500 meter mis

Suzanne Schulting is er op de wereldkampioenschappen in Rotterdam niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van de 1500 meter. De titelverdedigster ging in de halve eindstrijd in Ahoy onderuit.

De Chinese Yize Zang raakte in de bocht de Hongaarse Rebeka Sziliczei-Nemet en zij nam in haar val Schulting mee. Hoewel de Friezin niets aan de valpartij kon doen, wordt ze niet toegevoegd aan het deelnemersveld voor de A-finale. Daarvoor had ze, op het moment van de val, bij de eerste twee schaatssters moeten zitten.

Michelle Velzeboer ging in de eerste halve finale ook onderuit. Yara van Kerkhof strandde al in de kwartfinales.

Schulting ziet af van deelname aan de B-finale op de 1500 meter. Ze focust zich op de andere afstanden op de WK, meldt de KNSB. Schulting komt nog in actie op de 500 en 1000 meter. Op beide afstanden staat ze in de kwartfinales.