Shorttracker Van ’t Wout bereikt WK-finale op 1500 meter

Jens van ’t Wout heeft zich op de wereldkampioenschappen shorttrack gekwalificeerd voor de finale van de 1500 meter. De 22-jarige Nederlander eindigde in de tweede halve finale in Ahoy als tweede achter de Zuid-Koreaan Park Ji-won. De eerste twee rijders uit elke halve finale mogen door naar de eindstrijd, die later op zaterdag is.

Itzhak de Laat en Friso Emons redden het niet. De Laat finishte in de eerste halve finale als derde, nadat kort voor de finish drie shorttrackers onderuit waren gegaan. Emons was in de laatste halve finale dichtbij, maar liet zich in de laatste meters passeren door de Italiaan Luca Spechenhauser en de Australiër Brendan Corey.

Bij de vrouwen slaagden Suzanne Schulting, Michelle Velzeboer en Yara van Kerkhof er eerder niet in de finale van de 1500 meter te halen.

Van ’t Wout komt bij de WK nog in actie op de 500 en 1000 meter. Vorig jaar pakte de in Laren geboren shorttracker bij de WK in Seoul brons op de 500 meter.