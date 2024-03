Swiatek naar finale Indian Wells

De nummer 1 van de wereld Iga Swiatek heeft de finale van het toernooi Indian Wells bereikt. In de halve finale versloeg de Poolse Swiatek in een uur en acht minuten de Oekraïense Marta Kostjoek: 6-2 6-1.

Voor Kostjoek, nummer 32 van de wereld, was het de eerste keer dat ze de laatste vier had bereikt op een zogenoemd WTA 1000-toernooi, het niveau net onder de grand slams.

Swiatek treft zondag in de finale Coco Gauff of Maria Sakkari. Die twee spelen de halve finale later in de nacht van vrijdag op zaterdag.