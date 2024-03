Bondscoach Kerstholt ziet shorttrackers op WK bezwijken onder druk

Bondscoach Niels Kerstholt denkt dat de tegenvallende prestaties van de Nederlandse shorttrackers bij de WK onder meer komen door de druk die in Ahoy op de ploeg lag. “Er was bijna een te grote wil. Daar lopen we hier tegenaan. Dat je zo graag wilt en zoveel druk voelt. Dit is belangrijk, zeker richting de Olympische Spelen over twee jaar. Wat doe je in zo’n geval?”, sprak de bondscoach in Ahoy.

Nederland won voor het eerst sinds 2018 geen gouden medaille op een individuele afstand. Jens van ’t Wout pakte zilver op de 1500 meter en Xandra Velzeboer deed dat op de 500 meter. De vrouwenaflossingsploeg behaalde wel een gouden plak.

“Onder druk wordt alles vloeibaar. Daar kan het mee te maken hebben. We maken dit vaker mee”, aldus Kerstholt, die na de Olympische Spelen van 2022 in Beijing Jeroen Otter opvolgde als bondscoach.