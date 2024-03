Tennisster Rus valt op wereldranglijst buiten top 50

Arantxa Rus is buiten de top 50 van de wereld gevallen. De beste tennisster van Nederland zakte van de 48e naar de 57e plaats op de mondiale ranglijst.

De 33-jarige Rus verloor vorige week in de eerste ronde van het WTA-toernooi van Charleston van Rebeka Masarova uit Zwitserland. De Nederlandse, die een week eerder in de eerste ronde van Indian Wells werd uitgeschakeld, was de nummer 2 op de plaatsingslijst.

Tallon Griekspoor, de beste tennisser van Nederland, steeg één plekje en staat nu op de 26e plaats van de wereldranglijst. De 27-jarige Griekspoor verloor vorige week in de derde ronde van het toernooi van Indian Wells van de Duitser Alexander Zverev. Botic van de Zandschulp klom vijf posities en staat nu op de 77e plaats. De 28e jarige Van de Zandschulp ging in Indian Wells in de eerste ronde onderuit tegen de Canadees Denis Shapovalov.

Bij zowel de mannen als de vrouwen veranderde er niets bovenaan de wereldranglijst. De Serviër Novak Djokovic, die in Indian Wells in de derde ronde werd uitgeschakeld, blijft de nummer 1. Toernooiwinnaar Carlos Alcaraz uit Spanje staat 2e, voor de Italiaan Jannik Sinner. De Poolse Iga Swiatek, winnares bij de vrouwen, blijft de nummer 1 op de mondiale lijst, voor de Belarussische Aryna Sabalenka.