Britse vijfvoudig olympisch kampioene baanwielrennen Kenny stopt

De Britse baanwielrenster Laura Kenny zet op 31-jarige leeftijd een punt achter haar carrière. Met vijf gouden en een zilveren medaille is zij de meest succesvolle olympische sportvrouw van haar land. Ze veroverde ook zeven wereldtitels.

Kenny bevestigde maandag bij de BBC dat ze stopt. Ze werd vorig jaar voor de tweede keer moeder en wil meer tijd doorbrengen met haar gezin. Kenny is getrouwd met Jason Kenny, die als baanwielrenner zeven keer olympisch goud won. Ze zijn allebei door het Britse koningshuis in de adelstand verheven.

“Dit speelde al een tijdje in mijn hoofd. De opoffering om je kinderen en je gezin thuis achter te laten, is heel groot. Maar dit was een enorme knoop om door te hakken”, legde ze uit. “Ik heb een fantastische periode beleefd, maar nu is het voor mij tijd om die fiets opzij te zetten”, aldus de wielrenster, die in november nog de ambitie uitsprak uit te willen komen op de Olympische Spelen in Parijs.