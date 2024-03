Bondscoach handbalsters Johansson trainer Hongaarse club Györi

Bondscoach Per Johansson gaat zijn baan bij het Nederlands vrouwenhandbalteam combineren met het trainen van een club, De Zweed heeft tot het einde van het seizoen getekend bij de Hongaarse topclub Györi. Op 24 maart zit hij voor het eerst op de bank bij de club, die ook in de Champions League uitkomt.

“Wij zijn van mening dat het team hem nodig heeft om de ‘final four’ te halen in de Champions League”, zegt directeur Attila Vanyus op de clubsite. “Hij beschikt over de routine en is ontzettend gemotiveerd.”

Johansson heeft eerder de functie van bondscoach en clubtrainer gecombineerd. “Ik heb er ervaring mee. Györi is een bolwerk in het vrouwenhandbal. Het is een eer om er te mogen werken”, zegt de Zweed. “Ik ken het team al goed, het is een van de sterkste ploegen ter wereld.” Bij Györi spelen de Nederlandse internationals Yvette Broch en Rinka Duijndam.

Johansson voegt zich in april weer bij Oranje, dat vijf interlands voor de boeg heeft. Eerst zijn er de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Portugal en Finland, daarna volgen duels met Argentinië, Tsjechië en Spanje op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT). Duijndam is geselecteerd voor Oranje, maar Broch heeft zich niet beschikbaar gesteld.