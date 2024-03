Pogacar wint op indrukwekkende wijze tweede etappe in Catalonië

Wielrenner Tadej Pogacar heeft op indrukwekkende wijze de tweede etappe van de Ronde van Catalonië gewonnen, een rit met aankomst bergop. De Sloveen van UAE Team Emirates kwam na ruim 186 kilometer tussen Mataró en het skioord Vallter alleen over de streep.

De Spanjaard Mikel Landa eindigde als tweede, voor de Rus Aleksandr Vlasov. Pogacar nam de leiderstrui over van de Australiër Nick Schultz, de winnaar van de eerste etappe. Hij heeft een voorsprong van 1.35 op Landa.

Pogacar reed in de regen op 6 kilometer van de finish weg uit het groepje favorieten, met onder anderen Landa, Vlasov, Egan Bernal en Lenny Martinez. Landa moest op de streep uiteindelijk 1.23 toegeven, Vlasov een seconde meer. De overige kopmannen werden op meer dan anderhalve minuut gezet. De beste Nederlander was Wout Poels, die negende werd op 2.03.

Pogacar, die voor de start van de rittenkoers als topfavoriet voor de eindzege werd gezien, testte op de vlakke aanloop richting de bergen al zijn benen. De nummer 2 van de eerste etappe reed met zijn land- en ploeggenoot Domen Novak enige tijd tussen de vroege vlucht en het peloton, maar werd daarna weer ingelopen.

De eerste ontsnapping van de dag had meteen de ruimte gekregen. De zes renners pakten ruim zes minuten, maar zagen daarna hun voorsprong teruglopen. De Belg Jimmy Janssens (Alpecin-Deceuninck) en de Spanjaard Samuel Fernández (Caja Rural) lieten hun medevluchters achter op de voorlaatste klim. Janssens werd als laatste gegrepen op de slotklim.

“Ik ben erg blij met deze overwinning”, zei Pogacar na afloop in het flashinterview. “Het waren moeilijke omstandigheden. We begonnen nog met lekker weer en we hoopten dat we het droog zouden houden tot de finish. Dit was helaas niet het geval. De hoogte en de regen zorgden dat het een zware rit werd.”