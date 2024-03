Kremlin noemt openingsceremonie zonder Russen onacceptabel

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken vindt het besluit om Russische atleten te weren van de openingsceremonie van de Olympische Spelen van Parijs onjuist en onacceptabel. “We zijn heel verontwaardigd over de ongekende discriminerende voorwaarden die zijn opgelegd door het Internationaal Olympisch Comité (IOC)”, zei woordvoerster Maria Zacharova woensdag in reactie op het besluit.

Het IOC maakte dinsdag bekend dat sporters uit Rusland en Belarus niet mogen meedoen aan de openingsceremonie van de Spelen, die op 26 juli plaatsvindt in Parijs. De reden is de Russische invasie in Oekraïne, die ruim twee jaar geleden begon. Het Internationaal Paralympisch Comité besloot eerder al Russen en Belarussen te weren bij de opening van de Paralympics.

Het IOC laat Russen en Belarussen in individuele sporten toe op de Spelen in Parijs, maar ze moeten dat doen onder neutrale vlag, werd in december besloten. De sporters mogen ook geen enkele band met het leger hebben en moeten openlijk afstand nemen van de Russische agressie tegen Oekraïne.