IOC-voorzitter Bach beslist na Spelen Parijs over nieuwe termijn

Voorzitter Thomas Bach van het Internationaal Olympisch Comité wacht tot na de Spelen van Parijs deze zomer met een aankondiging of hij in 2025 voor een nieuwe termijn gaat. Volgens woordvoerder Mark Adams van het IOC is dat besluit genomen op basis van een aanbeveling van de ethische commissie en met unanieme steun van het uitvoerend bestuur.

In de aanbeveling van de ethische commissie staat volgens Adams dat het bekendmaken van een besluit over de herverkiezing op dit moment een hoog risico in zich draagt om het verloop van de Olympische Spelen en de verkiezingscampagne zelf te overschaduwen. “Daarom, om het verkiezingsproces te beschermen, is geadviseerd aan de IOC-voorzitter om iedere beslissing hierover uit te stellen tot het einde van de Olympische Spelen.” De Spelen van Parijs duren van 26 juli tot en met 11 augustus.

De Duitser Bach is voorzitter van het IOC sinds 2013 en kan zich volgens het olympisch handvest niet opnieuw verkiesbaar stellen. Meerdere leden van het IOC willen echter dat de voorzitter langer aanblijft, zo lieten zij weten op het congres in Mumbai afgelopen oktober. Daarvoor is wel een aanpassing van de regels noodzakelijk.