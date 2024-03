Atlete Sifan Hassan meldt zich af voor WK veldlopen

De Nederlandse topatlete Sifan Hassan heeft zich afgemeld voor de wereldkampioenschappen crosscountry in Belgrado, later deze maand. Op Instagram laat ze weten dat de WK veldlopen toch niet in haar schema passen.

Hassan geeft de voorkeur aan meer trainingsarbeid, nadat ze begin deze maand als vierde was geëindigd in de marathon van Tokio. Van die inspanning is ze nog niet helemaal hersteld.

Hassan liep in het begin van haar carrière graag crossjes. Ze veroverde in 2015 de Europese titel. In Belgrado won ze in 2013 de EK veldlopen voor beloften (onder 23).