Golfer Woods neemt in april deel aan Masters in Augusta

Golfer Tiger Woods neemt in april deel aan de Masters in Augusta. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt. Een maand geleden trok Woods zich ziek terug van de Genesis Invitational in Los Angeles. Daar maakte hij juist zijn rentree op de PGA-Tour, nadat hij vorig jaar met een pijnlijke voet was afgehaakt bij de Masters.

Die blessure was het gevolg van zijn verzwakte rechterbeen dat verbrijzeld raakte door zijn zware auto-ongeval in februari 2021. Daardoor stond de vijftienvoudig majorwinnaar veertien maanden aan de kant.

Woods won in 2019 voor het laatst de Masters in Augusta. In totaal behaalde hij vijf keer de eindzege in de Amerikaanse staat Georgia.