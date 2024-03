Belgische bondscoach Van den Heuvel keert terug bij Bloemendaal

Michel van den Heuvel is bezig aan zijn laatste maanden als bondscoach van de Belgische hockeymannen. De 59-jarige Nederlander stopt na de komende Olympische Spelen in Parijs en keert terug naar Bloemendaal, waar hij het eerste mannenteam onder zijn leiding neemt.

“Onze belangrijkste doelstelling met België is om te slagen in het verdedigen van onze olympische titel”, aldus Van den Heuvel. “Dat betekent dat ik samen met mijn hele staf en spelersgroep de komende maanden alle energie en focus in die doelstelling wil steken. De aankondiging van vandaag heeft daar geen enkele invloed op.”

Van den Heuvel volgde na de Olympische Spelen van Tokio bij de Belgen de Nieuw-Zeelander Shane McLeod op. Op het WK van vorig jaar eindigden de Belgen als tweede en op het EK als derde. Van den Heuvel begint aan zijn derde periode bij Bloemendaal. “Ik kijk er naar uit om weer aan de slag te gaan bij Bloemendaal. Bloemendaal combineert al decennialang absoluut tophockey met de vriendelijkheid van een familieclub. Dat is prachtig”, zegt hij.