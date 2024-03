Tennisser Nishikori verliest bij rentree in Miami

Kei Nishikori is bij zijn comeback in het tenniscircuit direct onderuitgegaan. De Japanner, ooit de mondiale nummer 4, verloor in Miami met 6-3 6-4 van de Oostenrijker Sebastian Ofner. Nishikori deed mee op een wildcard.

Hij kwam in juli vorig jaar voor het laatst in actie bij het toernooi van Atlanta. Door blessures aan zijn heup en knie bleef hij sindsdien langs de kant. Momenteel staat hij op plek 351 van de wereldranglijst en probeert hij weer ritme op te doen.

Bij het masterstoernooi in Miami was bij vlagen de klasse te zien van de 34-jarige Nishikori, maar daar bleef het bij. Ofner speelde een stuk degelijker en brak zijn tegenstander al vroeg in de eerste set, waardoor hij op 5-3 de set kon uitserveren. In set twee kon Nishikori iets langer mee met Ofner, maar de Oostenrijker had aan een nieuwe break op 3-3 genoeg. Op 5-4 trok hij de wedstrijd definitief naar zich toe.

Nishikori haalde in zijn carrière één keer de finale van een grand slam, bij de US Open in 2014. Daarin verloor hij van de Kroaat Marin Cilic. Op de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon kwam hij niet verder dan de kwartfinales.