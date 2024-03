Mavericks met clubrecord ‘dunken’ voorbij Jazz in NBA

De basketballers van Dallas Mavericks hebben op spectaculaire wijze van Utah Jazz gewonnen in de NBA. De ploeg won met 113-97 en viel op door achttien keer te scoren met een zogenoemde dunk. Het was een clubrecord. Geen enkele andere ploeg in NBA maakte dit seizoen zoveel dunks in een wedstrijd.

Daniel Gafford was degene die de meeste keren de bal na een hoge sprong hard door de basket smeet, liefs tien keer. Hij noteerde in totaal 24 punten. Luka Doncic was topschutter met 34 punten. Hij pakte ook nog eens negen rebounds en leverde acht assists.

Voor Jazz was het de vierde nederlaag op rij.