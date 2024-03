Tweede tijd Verstappen in training Melbourne na schadeherstel

Max Verstappen heeft in de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Australië de tweede tijd gereden. De drievoudig wereldkampioen was in zijn Red Bull bijna vier tienden langzamer dan Charles Leclerc in zijn Ferrari. Verstappen klokte in de eerste sessie ook de tweede tijd.

De derde tijd was voor de Spanjaard Carlos Sainz, die goed hersteld lijkt van een blindedarmoperatie. Hij gaf in zijn Ferrari ruim vier tienden toe op zijn teamgenoot.

Lando Norris, die in zijn McLaren de snelste was in de eerste training, zette in de tweede sessie de negende tijd neer.

Het duurde lang voordat Verstappen aan zijn tweede training begon op het circuit van Albert Park. Het team van Red Bull had nog tijd nodig om schade aan de vloerplaat van de auto te repareren. De Nederlander had die schade aan de onderkant van zijn Red Bull in de eerste training opgelopen.