Williams zet Sargeant opzij en geeft zijn auto aan Albon

Logan Sargeant moet zijn Formule 1-auto van Williams afstaan aan Alexander Albon in de Grote Prijs van Australië. De teamleiding van de Britse renstal heeft deze beslissing genomen omdat het beschadigde chassis van de auto van Albon niet kan worden gerepareerd en Williams geen reservechassis voorradig heeft in Melbourne.

Williams kiest ervoor Albon te laten rijden in de enige overgebleven auto. De Thai presteerde in de eerste twee races van dit jaar beter dan Sargeant.

Albon crashte vrijdag in de eerste vrije training en kwam in de tweede training niet meer in actie. Monteurs hebben geprobeerd het beschadigde chassis te herstellen, maar dat is niet gelukt. Sargeant kwam de twee trainingen zonder schade door.

“Dit is het moeilijkste moment dat ik me kan herinneren in mijn carrière en het is absoluut niet gemakkelijk, maar ik ben hier volledig voor het team en schik me in dit besluit”, zegt de jonge Amerikaan.