Tennisster Sabalenka na persoonlijke tragedie door in Miami

Tennisster Aryna Sabalenka is doorgedrongen tot de derde ronde van het sterk bezette hardcourttoernooi van Miami. De Belarussische nummer 2 van de wereld was te sterk voor de Spaanse Paula Badosa: 6-4 6-3. Ze treft in de volgende ronde de Oekraïense Anhelina Kalinina.

Sabalenka werd eerder deze week opgeschrikt door de dood van haar ex-vriend Konstantin Koltsov. “De dood van Konstantin is een ondenkbare tragedie. Hoewel we niet langer samen waren, is mijn hart gebroken”, liet Sabalenka in een verklaring weten. “Respecteer alstublieft mijn privacy en die van zijn familie in deze moeilijke tijd.”

De als derde geplaatste Coco Gauff bereikte net als Sabalenka de derde ronde in Miami door de Argentijnse Nadia Podoroska overtuigend met 6-1 6-2 te verslaan.