Tennisser Roeblev vroegtijdig uitgeschakeld in Miami

Tennisser Andrej Roeblev is al in de tweede ronde van het masterstoernooi van Miami uitgeschakeld. De als vijfde geplaatste Rus ging ten onder tegen de Tsjech Tomas Machac. De mondiale nummer 60 zegevierde in twee sets: 6-4 6-4.

Roeblev verloor in de eerste set in de vijfde game zijn service en kwam die klap niet te boven. Machac had ook in de tweede set genoeg aan een break. Bij een 5-4-achterstand kreeg Roeblev nog wel een breakpoint, maar de Rus verzuimde dat te benutten. De Tsjech trok de partij vervolgens naar zich toe.

Roeblev verloor deze maand in Indian Wells in de derde ronde en werd in de halve finales bij het toernooi van Dubai gediskwalificeerd na een uitval richting een lijnrechter.