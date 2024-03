Van de Zandschulp verliest in Miami van Fransman Humbert

Tennisser Botic van de Zandschulp heeft de tweede ronde van het masterstoernooi van Miami niet overleefd. De Nederlander was niet opgewassen tegen de als veertiende geplaatste Ugo Humbert. De Fransman won na bijna anderhalf uur met 6-4 6-3.

Van de Zandschulp had in de eerste ronde nog afgerekend met de Australiër Rinky Hijikata: 7-5 7-6 (3). Die overwinning kon hij tegen Humbert geen vervolg geven.

In de eerste set verloor hij zijn service bij een 5-4-achterstand, waardoor deze meteen beslist was. Humbert liep in de tweede set snel uit naar een 3-0-voorsprong. Van de Zandschulp kwam nog terug tot 3-3, maar vervolgens ging het toch weer mis. In de laatste game liet hij twee breakpoints onbenut.