Rus in tweede ronde Miami onderuit tegen lucky loser Dodin

Voor Arantxa Rus zit het sterk bezette hardcourttoernooi van Miami erop. De Nederlandse tennisster verloor in de tweede ronde in drie sets van Océane Dodin. De Française zegevierde met 6-4 3-6 6-3.

Rus, de nummer 57 van de wereld, zou aanvankelijk Marta Kostjoek uit Oekraïne treffen, maar zij trok zich ziek terug. Dodin nam haar plek in als lucky loser en verraste Rus, die in de eerste ronde nog veel beter was dan de Spaanse Sara Sorribes Tormo (6-0 6-3).

Dodin, de mondiale nummer 84, benutte na een uur en 45 minuten haar eerste matchpoint en speelt nu tegen Coco Gauff.