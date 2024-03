Motorcrosser Herlings net naast podium bij Grote Prijs van Spanje

Motorcrosser Jeffrey Herlings is als vierde geëindigd bij de Grote Prijs van Spanje in de MXGP. De 29-jarige Brabander werd eerst derde en vervolgens vierde op het circuit van intu Xanadu in Arroyomolinos, nabij de Spaanse hoofdstad Madrid. De zege ging naar de Spanjaard Jorge Prado die beide manches won.

Herlings werd derde in de eerste manche achter Prado en de Sloveen Tim Gajser. In de tweede manche moest Herlings behalve Prado en Gajser ook de Fransman Romain Febvre voor zich dulden. De Fransman bleef hem in de eindstand ook net voor. Calvin Vlaanderen werd negende en vijfde. Glenn Coldenhoff haalde met de zesde plaats alleen punten in de eerste manche.

In de WK-stand leidt Prado na twee zeges met 114 punten. Herlings volgt als vierde met 77 punten.

Kay de Wolf won de Grote Prijs van Spanje in de MX2-klasse. De 19-jarige motorcrosser was de beste in de eerste manche en werd tweede in de tweede manche achter Andrea Adama uit Italië. Met de tweede GP-zege heeft De Wolf ook de leiding in het WK.